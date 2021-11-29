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На одному з підприємств Вінниччини стався витік аміаку: рятувальники намагаються осадити отруйну хмару, - ДСНС. ФОТО

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Рятувальники ліквідовують наслідки витоку аміаку із залізничної цистерни на Вінниччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДСНС у телеграмі.

29 листопада о 09:05 поблизу м. Немирів на одному з місцевих підприємств із залізничної цистерни з-під горловини сталося випаровування безводного аміаку.

Станом на 11:00 підрозділами ДСНС проводиться осадження хмари аміаку розпиленими струменями води. Відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту проводиться встановлення причини витоку. Очікується прибуття автоцистерни для перекачки.

Від ДСНС залучено 25 осіб та 6 од. техніки. Жертв та постраждалих немає.

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На одному з підприємств Вінниччини стався витік аміаку: рятувальники намагаються осадити отруйну хмару, - ДСНС 01
Фото: ДСНС

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Топ коментарі

  • Alex 13 e8c21eac
    в твоей сраке
  • Alex 13 e8c21eac
    и авария на ТЭС. и аммиак. хмммм... а не диверсии ли это? что думает по этому поводу начальник президента товарищ ермак?
  • Alex 13 e8c21eac
    тебе какая разница? зато примечательно то, что ты и не отрицаешь свой статус проткнутого. иди маня парашу домывай. скрепонска херова
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