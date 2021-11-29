На одному з підприємств Вінниччини стався витік аміаку: рятувальники намагаються осадити отруйну хмару, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники ліквідовують наслідки витоку аміаку із залізничної цистерни на Вінниччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДСНС у телеграмі.

29 листопада о 09:05 поблизу м. Немирів на одному з місцевих підприємств із залізничної цистерни з-під горловини сталося випаровування безводного аміаку.

Станом на 11:00 підрозділами ДСНС проводиться осадження хмари аміаку розпиленими струменями води. Відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту проводиться встановлення причини витоку. Очікується прибуття автоцистерни для перекачки.

Від ДСНС залучено 25 осіб та 6 од. техніки. Жертв та постраждалих немає.

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Фото: ДСНС