Німеччина працює над продовженням транзиту газу через Україну на 5-10 років, - посол Фельдгузен

Німеччина працює над тим, щоб транзит газу з РФ до країн Європейського Союзу через Україну було продовжено щонайменше на п'ять років

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Цей транзит буде до 2024 року, ми вже зараз працюємо (і є спеціальний уповноважений уряду Німеччини) над тим, щоб продовжити цю угоду ще мінімум на п'ять років, а можливо, на десять років. Поки що у нас немає з боку Росії таких сигналів, що вони не хочуть продовжувати транзит, тому що це також їхній комерційний інтерес", - сказала Фельдгузен.

Водночас дипломат звернула увагу на те, що найголовніше в домовленості США та Німеччини про "Північний потік-2" – це ідея і певний намір перетворити Україну з транзитної країни на виробника енергії. "На мою думку, єдиний шлях для України стати більш незалежною від інших, зокрема від Росії, виробляти ті джерела енергії, які потрібні в Німеччині, ЄС", - зазначила вона.

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Фельдгузен висловила сподівання, що новий уряд ухвалить рішення, як використовувати "зелений" фонд, щоб підтримувати в Україні перші проекти з виробництва "зеленого" водню. "Це дійсно позитивно. Мине ще років десять, доки це функціонуватиме і буде масштабніше виробництво. Але я думаю, що протягом цих десяти років транзит газу залишиться, тому що всім цей газ потрібен і "Газпром" хоче його продавати. Пізніше, особливо в Німеччині, ми вже більше не хочемо використовувати газ, тобто нам потрібні інші джерела, і Україна має цей величезний потенціал "зелених" енергій", - пояснила вона.

Дипломат також додала, що була рада читати, що закордонні інвестори отримали гроші, які український уряд був їм винен за пільгові тарифи. "Це добре. Я сподіваюся, що нові інвестори бачать тут добрі наміри уряду і знову прийдуть інвестувати у джерела енергії в Україні", - зазначила Фельдгузен.

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Посол наголосила, що для того, щоб Україна могла стати постачальником водню до Європи, потрібно дати умови інвесторам "зеленої" енергії, не змінювати постійно законодавство.

"Це, на мою думку, найважливіша галузь, де Україна може ще покращити ті умови, які вона дає своїм західним партнерам. Закони змінюють постійно, грошей немає. Треба більш довгостроково думати, тому що Україна зацікавлена в цих інвесторах", - сказала вона.

Фельдгузен вважає, що якщо Україна може постачати чистий водень через труби – це дуже велика перевага.

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"Уже підписано меморандум про взаєморозуміння з іншими газотранспортними системами Європи. Експерти кажуть, що можна або додати водень до газу, або покращити труби, щоб вони могли транспортувати навіть 100% водню. Я не спеціаліст у цьому. Але це ті речі, які ми можемо зробити протягом цих десяти років. Якщо Україна може постачати чистий водень через труби – це, безумовно, її дуже велика перевага", - наголосила дипломат.