В Раді орієнтовно 5 народних депутатів та 11 працівників Апарату хворі на COVID-19, - Стефанчук

У Верховній Раді орієнтовно п’ять народних депутатів та 11 працівників Апарату хворі на COVID-19.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу у ВР в понеділок повідомив спікер Руслан Стефанчук.

За його словами, кожного дня статистика змінюється на невеликий відсоток.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На сьогоднішній день вакциновані від коронавірусу близько 320 нардепів, - Корнієнко. ВIДЕО

Відповідаючи на питання, як керівництво ВР каратиме тих депутатів, які в залі ходять без захистних масок, Стефанчук наголосив: "Це складне питання. Ви знаєте, що я знімаю маску в двох випадках: коли даю брифінг (але вона при мені, тому що я в ній прийшов), і коли приїжджаю додому і закриваю двері свого будинку. Все інше - особиста відповідальність кожного. Всі - дорослі люди. Зі свого боку я постійно роблю зауваження тим, хто не дослухається до цього правила".