Посол Німеччини Фельдгузен про деолігархізацію в Україні: Закон - це лише перший крок у боротьбі з олігархами

Конкретними кроками у боротьбі з олігархами в Україні будуть антимонопольне законодавство та зміцнення правоохоронних органів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"Як і щодо СБУ, я думаю, що він (закон про деолігархізацію. - Ред.) може бути лише першим кроком. Якщо Україна дійсно хоче боротися з олігархами, треба змінити низку законів, насамперед антимонопольні закони. Я знаю, що їх уже опрацьовують. Ми будемо дивитися на більше, ніж закон про деолігархізацію, який, на мою думку, був радше публічним кроком для того, щоб сказати: "Я хочу боротися з олігархами". Конкретними кроками будуть антимонопольне законодавство, зміцнення правоохоронних органів. Йдеться про політичну волю, адже Україна має інституції, які можуть це здійснити", - сказала Фельдгузен.

Посол Німеччини наголосила, що якщо з'ясується, що Рада національної безпеки і оборони України робить щось незаконно, то колись це буде в суді, і це означатиме, що Україна втратила час.

"Якщо ж РНБО показує і олігархам, і населенню, що є політична воля по-справжньому боротися з олігархами, можливо, для перехідного періоду це теж непогано", - зазначила вона.

Водночас дипломат підтвердила, що остаточне рішення все ж таки має бути за судами, а не РНБО.

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Крім того, Фельдгузен повідомила, що за останні сім років Україна досягла дуже багато у сфері боротьби з корупцією.

"Я знала Україну, яка була зовсім іншою. Я знаю, що зміниться ще покоління до того, як в Україні боротьба з корупцією буде на такому ж рівні, як, наприклад, у Німеччині, Польщі, інших країнах. Ми допомогли, щоб Україна мала спеціалізовані інституції. До речі, це теж відрізняє Україну від нас, тому що у нас цим займається прокуратура і суди, а причина полягала в тому, що судді, які були у 2014 році, просто належно не працювали. Нині є антикорупційні інституції, ми їх дуже підтримуємо, нам дуже прикро, що поки що немає спеціального прокурора. Я сподіваюся, що цей процес відбору таки завершиться", - сказала німецький посол.