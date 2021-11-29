Поки проблему вирішити не вдалося, - Пєсков про обмін утримуваними особами

У Кремлі заявили, що питання обміну утримуваних осіб входить до спільного кола проблем у російсько-українських відносинах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на запитання, пов'язане з можливою передачею списків утримуваних осіб, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав: "Ця проблема була і залишається частиною загального комплексу питань та проблем, які є між нами (Україною та РФ - ред.)".

Представник Кремля зазначив при цьому: "Що стосується проблеми осіб, які утримуються, проблема верифікації осіб і так далі - це давня проблема, досі її вирішити не вдалося".

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Водночас Пєсков залишив без коментарів повідомлення деяких ЗМІ про те, що Київ передав російській стороні список осіб, які утримуються, для можливого їх обміну.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на розмову президентів США і Росії Джозефа Байдена і Володимира Путіна, на якій буде порушено питання звільнення українських громадян, які незаконно утримуються Росією.

"Ми очікуємо на розмову президента США з президентом Росії. Ми очікуємо на цю розмову, список (незаконно утримуваних осіб - ред.) переданий, і ми очікуємо, що це буде піднято на їхньому рівні", - сказав Зеленський на прес-марафоні "30 питань до президента України" у п'ятницю у Києві.

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Він нагадав, що передав президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану список осіб, які незаконно утримуються на окупованих територіях і в Росії.

"Список (верифікований - ред.) передано Туреччині. Нещодавно я розмовляв з президентом Ердоганом, у нього була зустріч із президентом РФ, і він на рівні контактних груп передав списки російській стороні... але наголос у нього був на кримських татарах", - розповів Зеленський.

Все щодо долі українських громадян, за якими немає точної інформації, в т.ч. і щодо кримських татар, цим питанням займаються в рамках "Кримської платформи", додав президент.

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