Якщо дійсно є загроза життю Бутусова - йому потрібно надати держохорону, - Стефанчук

Голова ВР Руслан Стефанчук від журналістів дізнався інформацію про те, що головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову потрібно надати держохорону.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу в ВР, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Відповідно до законодавства України, якщо стосовно будь-якої особи, яка чи фігурує, чи не фігурує у справі, є підстави, щоб переживати за її життя і здоров'я, інші особи можуть звернутися до відповідних органів державної влади, щоб надати їй охорону. Я не знаю, наскільки є загроза життю пана Бутусова, але якщо відповідні органи побачать, що це не голослівна заява, а є матеріали, які спонукають до такого рішення, я не бачу нічого проти цього", - зауважив спікер.

За словами Стефанчука, для нього пріоритетом є 3 стаття Конституції, відповідно до якої, життя та здоров'я людини є найвищою соціальною цінністю.

"Ми повинні виходити в першу чергу із цього", - додав він.

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Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

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Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".