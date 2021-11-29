"Коли держава – злочинець, ти не маєш дотримуватися законів, які ця ж держава вигадала", - Грозєв

Болгарський журналіст, головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв розповів, як йому вдалося створити власний розслідувальний проєкт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів засновнику інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону.

Одним із важливих факторів Грозєв назвав сміливість пробувати речі, які інші пробували і в них не виходило.

"Розуміння, що можна ще щось зробити, чого розвідка, поліція, прокурори не можуть зробити. Це розуміння, що є дірки в системі, що вони через лінощі або неможливість, наприклад, перетинати кордони... Я завжди говорю, що одна з найбільших проблем правоохоронних органів Європи – це те, що вони можуть працювати лише за буквою закону. І через те, що є поняття суверенності правових систем, коли держава порушує міжнародне право, їй нічого не можна зробити. Тобто коли Росія вбиває або організовує вибухи складів, єдине, що їм вдається, – це поставити запитання Росії: "Ви це зробили?" І чують у відповідь: "Ні, це не ми". І все закривають на цьому", – наголосив журналіст.

За його словами, саме це дало змогу розслідувачам знайти свою нішу – можна шукати докази в будь-який спосіб.

"Коли держава – злочинець, ти не маєш дотримуватися законів, які ця ж держава вигадала. Отже, можливо, це сміливість пробувати те, чого інші не пробували. Це одна із причин. Друга – відсутність лінощів. Тобто коли людина працює із дев'ятої до п'ятої і робота вимагає вирішити якийсь казус чи злочин, то це одна справа. А коли це твоє хобі, ти можеш і вечір, і вихідний, і канікули присвятити цьому. Це дає набагато більше можливостей вирішити такий казус. Адже, щоб його вирішити, ти маєш його зрозуміти. А щоб зрозуміти, ти маєш пам'ятати всі ці факти постійно, а не лише приходити на роботу й дивитися, що було. І ось, я думаю, багато хто з нас саме цим і займається. Тому вдається", – розповів Грозєв.

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