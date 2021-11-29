Новини

Наразі підготовка до зустрічі Путіна та Зеленського не ведеться, - Пєсков

124523
Наразі підготовка до зустрічі Путіна та Зеленського не ведеться, - Пєсков
На сьогодні не ведеться підготовка зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського. Це говорить про те, що найближчим часом такої зустрічі не буде.

Про це заявив сьогодні на брифінгу прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ні, на даний момент не ведеться", - відповів він на запитання, чи не ведуться в даний час переговори про можливу зустріч Путіна і Зеленського.

Читайте також: Поки проблему вирішити не вдалося, - Пєсков про обмін утримуваними особами

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Александр Ивашин 054948b9
    Та , да ! В Москве зато ведут подготовку встречи с президентом США , только Байден о встрече не знает .
  • Envoy
    Вот и хорошо . И наш и ваш не в себе .
  • Vitaliy Darmits
    Срати на путіна . Перемогли гітлера , переможемо й путлера.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини