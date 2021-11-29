Наразі підготовка до зустрічі Путіна та Зеленського не ведеться, - Пєсков

На сьогодні не ведеться підготовка зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського. Це говорить про те, що найближчим часом такої зустрічі не буде.