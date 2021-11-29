Особи, які перебували у країнах, де виявлено штам "Омікрон", мають пройти самоізоляцію після повернення в Україну, - МОЗ

Українці, які перебували у країнах, де виявлено коронавірус штаму "Омікрон", мають пройти самоізоляцію після повернення на Батьківщину.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ, про це заявили учасники селекторної наради з Президентом України, яка відбулася 29 листопада.

Міністерство охорони здоров’я уже розробляє заходи для запобігання зараженню громадян України цим штамом коронавірусу. Зокрема, для мандрівників, які провели у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватіні, Республіці Мозамбік більш як 7 днів протягом останніх 14 днів, потрібно пройти 14-денну самоізоляцію.

"Дослідження нового штаму тривають. Очікується, що більше інформації буде доступно найближчими тижнями. Але вже зараз ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до країн, де було виявлено новий штам. На урядовій нараді в понеділок вранці прийнято рішення не пускати на територію України без проходження самоізоляції осіб, які перебували на території визначених країн Південної Африки більше ніж 7 днів протягом останніх 14 днів. Надалі перелік країн може бути розширений", - зазначив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

МОЗ зазначило, що українці, які наразі перебувають на території зазначених країн, мають чітко дотримуватися протиепідемічних вимог, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів захворювання.

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