Ердоган заявив про готовність Туреччини стати посередником між Україною та РФ
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Hurriyet.
"Наша позиція тут ясна. Ми за мир у регіоні, особливо щодо кримських татар. Ми багато разів обговорювали ці питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним", - відповів Ердоган.
За його словами, Туреччина зацікавлена, щоб у регіоні встановився мир.
"З цього приводу буде посередництво, ми обговоримо це питання з ними. Ми хотіли б брати участь у вирішенні цього питання, розвиваючи ці переговори як з Україною, так і з Путіним", - додав він.
Водночас, сьогодні на ранковому брифінгу прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова попросили прокоментувати інформацію про те, що Туреччина нібито запропонувала провести у себе саміт щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участю Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Але він відмовився коментувати інформацію журналістів "Эха Москвы".
"Справа в тому, що Росія не є стороною конфлікту щодо Донбасу, і на такому саміті знайти шляхи вирішення проблеми буде неможливо. Стороною конфлікту є з одного боку Київ, а з іншого боку - представники самопроголошених республік", - додав Пєсков.
Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський на пресмарафоні заявив, що обговорює з Ердоганом "такі речі" за зачиненими дверима, що не ризикував би стосунками в контексті спецоперації із затримання "вагнерівців" шляхом примусової посадки турецького літака.
Він також зазначив, що через Ердогана передав президентові Росії Володимиру Путіну верифіковані списки на обмін полоненими.