Кулеба про ймовірність вторгнення РФ до України: Такий варіант перебуває на столі у Кремлі
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю порталу новин "Delfi", опублікованому посольством України в Латвії, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, Кулеба закликав дивитися на картину в широкому контексті, щоб зрозуміти логіку того, що відбувається.
Відтак міністр звернув увагу на потужну російську військову присутність вздовж українського кордону.
"Ми поки не бачимо, щоб вони формували ударні групи, але є велика кількість російських солдатів на кордоні, на окупованих територіях Донбасу і Криму, і багато військової техніки, яка не призначена для оборони. Наприклад, серед техніки ми бачимо ракетні комплекси та обладнання для блокування радіозв'язку", - підкреслив Кулеба.
Глава української дипломатії нагадав і про блокування ТКГ, відмову Росії проводити саміт Нормандського формату чи міністерську зустріч, а також той факт, що роботі спостерігачів ОБСЄ перешкоджають на непідконтрольній території.
"Росія не поважає ОБСЄ і не хоче, щоб місія могла працювати на всій території Донбасу", - акцентував Кулеба.
Наступними елементами, на думку міністра, є ситуація в Білорусі, яка стає джерелом нестабільності й загрози для сусідів, а також газова криза, тиск Росії на енергоринок і зусилля щодо завершення сертифікації газопроводу "Північний потік-2".
"Всі ці компоненти потрібно розглядати комплексно. Коли все зібрати разом, ситуація виглядає дуже похмуро", - підсумував глава МЗС.
Також, на переконання глави української дипломатії, Росія розглядає вторгнення у якості однієї з альтернатив. І хоча немає свідчень, що рішення про її реалізацію вже ухвалене в Москві, але, на думку Кулеби, такий варіант перебуває "на столі".