Новини • Вибух у Сватовому, Вибухи на складі в Балаклії, Вибухи на складі в Ічні

Bellingcat проводить розслідування вибухів на військових складах в Україні, - Грозєв

858990
Bellingcat проводить розслідування вибухів на військових складах в Україні, - Грозєв
Розслідувальна група Bellingcat вважає вибухи на військових складах в Україні частиною ланцюжка вибухів, який російська зовнішня розвідка організувала по всій Європі.

Про це заявив головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".

"Є розслідування, яке довго йде, - по вибухах на військових складах. Ми вважаємо, що це один з елементів ланцюжка вибухів, які ГРУ здійснило по всій Європі", - відповів Грозєв на запитання, чи зараз група займається якимось розслідуванням, яке пов'язано з Україною.

Він пояснив, що у журналістів виникли складнощі через те, що в інших країнах група, яка організувала вибухи, перетинала держкордони легально, а в Україну потрапила, ймовірно, нелегально  - розслідувачі змогли відстежити її вже на кордоні з російської сторони.

"Тому трішки складніше закінчити це розслідування. Але метод, вибухівка, яка використовувалася, та присутність тих самих людей, які були в інших місцях, неподалік кордону з Україною, теж зафіксовані", - наголосив Грозєв.

Також читайте: "Коли держава – злочинець, ти не маєш дотримуватися законів, які ця ж держава вигадала", - Грозєв

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Ось і побачимо, за що ви так переживаєте
  • Olexandr Ivashura
    Зе -шмарклів відчуваю чекає велике розчарування бо 100% виявиться що склади підривав не Порошенко.
  • Иван Иван 31509c93
    в рашковании переживают, что станет известна истина
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини