ДТЕК ВДЕ добиватиметься кримінальної відповідальності для всіх причетних до махінацій із "зеленими" єврооблігаціями

Компанія ДТЕК ВДЕ добиватиметься притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, які вчинили незаконні дії із засобами цільових єврооблігацій, як на території України, так і в юрисдикції іноземних держав, насамперед Великої Британії, де емітовані цільові єврооблігації.

Про це йдеться у заяві компанії.



"Будь-які спроби посадових осіб державної компанії "Гарантований покупець" використати кошти, що підлягають виплаті підприємствам ДТЕК ВДЕ у розмірі 3,04 млрд грн, не за цільовим призначенням розцінюватимуться як дії, що мають ознаки зловживання службовим становищем, перешкоджання законній господарській діяльності підприємств ДТЕК ВДЕ та їхній умисній дискримінації", - йдеться у заяві.

ДТЕК ВДЕ офіційно повідомила посадових осіб держпідприємства "Гарантований покупець" про юридичні наслідки їхніх незаконних дій.

"ДТЕК ВДЕ закликає керівництво ДП "Гарантований покупець" утриматися від незаконних дій щодо залишку коштів, отриманих від розміщення цільових "зелених" єврооблігацій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду та зажадав провести розслідування махінацій під час розподілу коштів єврооблігацій.