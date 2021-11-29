35% українців повністю вакциновані від COVID-19, - Ляшко

На сьогоднішній день 35% українців повністю вакциновані від коронавірусу. Лише протягом листопада в Україні зроблено 6,5 млн щеплень.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ

"24 мільйони щеплень вже зробили в Україні, при цьому найбільше щеплень зробили за листопад місяць – станом на сьогодні вже 6,5 млн. Своїм правом на захист скористались уже 43% дорослих українців, які отримали хоча б одне щеплення. 35% українців старше 18 років вакциновано повністю. Також серед вікової категорії 60+ принаймні однією дозою вакциновано понад 35% осіб та майже 30% отримали повний захист двома вакцинами від коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко.

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Він зазначив, що від початку вакцинальної кампанії на територію України було завезено понад 34 млн доз вакцини від коронавірусу.

Очільник МОЗ додав, що за цьогорічними контрактами очікується близько 7,2 млн доз Pfizer. Наразі в Україні доступні для вакцинації чотири вакцини: AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer та Moderna.