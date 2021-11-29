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35% українців повністю вакциновані від COVID-19, - Ляшко

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35% українців повністю вакциновані від COVID-19, - Ляшко
На сьогоднішній день 35% українців повністю вакциновані від коронавірусу. Лише протягом листопада в Україні зроблено 6,5 млн щеплень.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ

"24 мільйони щеплень вже зробили в Україні, при цьому найбільше щеплень зробили за листопад місяць – станом на сьогодні вже 6,5 млн. Своїм правом на захист скористались уже 43% дорослих українців, які отримали хоча б одне щеплення. 35% українців старше 18 років вакциновано повністю. Також серед вікової категорії 60+ принаймні однією дозою вакциновано понад 35% осіб та майже 30% отримали повний захист двома вакцинами від коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко.

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Він зазначив, що від початку вакцинальної кампанії на територію України було завезено понад 34 млн доз вакцини від коронавірусу.

Очільник МОЗ додав, що за цьогорічними контрактами очікується близько 7,2 млн доз Pfizer. Наразі в Україні доступні для вакцинації чотири вакцини: AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer та Moderna.

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Топ коментарі

  • Tui Yii
    они
  • Frac Bred
    Наталя, про яке математичне моделювання Ви пишете, про який саме досвід за роки корони?
    Зрозумійте нарешті : мутація - це абсолютно природній процес!
    Вакциною(та й то не кожною!) можна знищити лише той збудник, який практично не мутує.
    Коронавірус є швидкомутуючим, так само, як і грип, лише трішки поступаючись тому у швидкості.
    Такі віруси вакцинами вбити неможливо.
    Вірус натуральної віспи був знищений у світі за допомогою вакцини лише тому, що він не мутував так швидко.
    До того ж, вакцина проти ковіду, так само, як і проти інших таких швидкомутуючих вірусів НЕГЕРМЕТИЧНА.
    Тобто, вірус у вакцинованому організмі не знищується.
    Він там живе, розповсюджується навкруг і мутує.
    При чому у такому (вакцинованому) середовищі з"являються "цікаві" штамми.
    Я комусь уже писав під якоюсь новиною про таку "цікаву" і відому для радісних виробників відповідної вакцини штуку: наберіть у пошуку - "вірус Марека".
    У двох словах: за декілька десятків років(із 70-х років) масової вакцинації курей від цього вірусу він мутував до такого штаму, що від невеликої смертості на початку 70-х на сьогодні - це 100% смертність для невакцинованих курей.
    А картина один-в-один із ковідом.
    Вірус у вакцинованих птахів не знищується організмом, вони якщо і хворіють, то не дуже важко.
    Хто задоволений цією ситуацією?
    Звісно, виробники курятини, але ж як радіють виробники вакцини!
    Це як прибуток по підписці.
  • Tui Yii
    в следующем году модно будет бустером от омикрона колотся и получить платиновый кукод.
    Грип говорят уже не стильно, и прививаться от него не хотят ,фарма терпит убытки ..
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