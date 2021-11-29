Бізнес зацікавлений у виготовленні нових вантажних вагонів, але не ціною створення транспортного колапсу, – експерт

Бізнес зацікавлений у модернізації Укрзалізниці. Але миттєвого списання десятків тисяч вагонів за віком, яке призведе до колапсу на залізниці, не можна допустити.

Крім того, зараз Укрзалізниці слід інвестувати кошти в оновлення локомотивів та інфраструктуру. Про це написав президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков у колонці для Інтерфакс-Україна, коментуючи ініціативу Міністерства інфраструктури обмежити експлуатацію вантажних вагонів за віком, а не за технічним станом.

"Інфраструктура УЗ спочатку була розрахована на перевезення понад 1 млрд тонн вантажів на рік, але зараз вона працює лише на третину від свого потенціалу. Ми чудово розуміємо: зношуваність шляхів, рухомого складу та всієї залізничної інфраструктури величезна. Лише локомотиви зношені на 90%", - зазначив Каленков.

За його словами, саме з оновлення локомотивів необхідно розпочинати модернізацію УЗ, оскільки їхній брак серйозно позначився на ефективності її роботи: обіг вагонів за останні місяці впав на 20%. Тобто, для перевезення однієї й тієї ж кількості вантажів іде на 20% більше часу, і в процесі задіяно на 20% більше вагонів.

Експерт наголосив: оновлювати вагонний парк УЗ також потрібно, але не шляхом різкого списання десятків тисяч вагонів, придатних для експлуатації.

"Проєктом наказу МІУ пропонується відправити на брухт 43% вагонного парку. Це 75 тисяч справді "немолодих", але відремонтованих вагонів. Натомість планують закуповувати нові, зарядивши величезними грошима власників кількох вагонобудівних заводів", - написав Каленков.

Він наголосив, що таке рішення призведе до колапсу перевезень залізницею, а також різкого зростання транспортних витрат та збільшення ціни товарів для кінцевого споживача. Зокрема, у Росії ухвалення аналогічного рішення призвело до збільшення вартості користування вагонами РЗ у 4 рази.

"Прорахувати наслідки цієї ініціативи нескладно: внаслідок списання вагонів за віком буде створено штучний дефіцит та вартість користування вагонами зросте у рази. Це збільшить собівартість всіх вантажів, що перевозяться. У деяких випадках заплатить кінцевий споживач, а там де ціну не можна перекласти, це погіршить конкурентоспроможність нашої продукції на зовнішніх ринках. Експорт зерна, металу та руди скоротиться, туди ж, вниз спрямуються валютні надходження та податки до бюджету. Це також призведе до різкого скорочення робочих місць у реальному секторі економіки", - пояснив Каленков.

Нагадаємо, МІУ в рамках проєкту "Велике будівництво на УЗ" пропонує списати вантажні вагони та побудувати нові на українських вагонобудівних заводах. Вартість проєкту – понад 100 мільярдів гривень. Проти списання вагонів виступили понад 200 українських компаній та асоціацій: вони підписали "Антимеморандум" і закликали владу не допустити списання вагонів, адже через цей проєкт бізнес та Укрзалізниця втратять мільярди, а зароблять на ньому лише кілька людей-власників вагонобудівних заводів.

Раніше народний депутат, член ТСК щодо УЗ Костянтин Бондарєв направив депутатське звернення до голови ТСК з УЗ Юлії Гришиної з проханням розглянути ініціативу стосовно списання вагонів на черговому засіданні ТСК, адже цей проєкт МІУ може завдати УЗ колосальної шкоди та поставити під загрозу існування стратегічного підприємства.