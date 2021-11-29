"Білим хакерам" поки що не вдалося виявити у застосунку "Дія" критичних вразливостей, - Федоров

Віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявляє, що фахівцям із комп'ютерної безпеки (так званим етичним хакерам чи білим хакерам) поки що не вдалося виявити значних вразливостей у застосунку "Дія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У нас працює конкурс для етичних хакерів Bug Bounty. Ми платимо гроші якомусь етичному хакеру, який знаходить вразливості у застосунку "Дія". На щастя, у нас на сьогодні майже весь фонд збережено, оскільки немає критичних вразливостей", - сказав Федоров на онлайн-саміті "Дія" у понеділок.

Віце-прем'єр зазначив, що до цього часу були незначні похибки у системі, за які міністерство систематично виплачує кошти "білим хакерам" з усього світу.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації України запустило багбаунті (Bug Bounty) для "білих хакерів" щодо пошуку вразливостей у мобільному застосунку "Дія" із загальним призовим фондом $35 тис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дія" не збирає і не зберігає дані українців, вона лише підтягує дані з реєстрів, – Федоров