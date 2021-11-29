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Україна протидіятиме запуску "Північного потоку-2" так довго та потужно, як тільки зможе, - Кулеба

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Україна протидіятиме запуску "Північного потоку-2" так довго та потужно, як тільки зможе, - Кулеба
"Північний потік- 2" є однією з головних причин нинішньої газової кризи в Європі.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю порталу новин "Delfi", опублікованому посольством України в Латвії, інформує Цензор.НЕТ.

"Наш газогін не використовується повною мірою, як раніше, а Росія планує свій транзит через "Північний потік-2" в обхід України. У сфері безпеки та енергоринку ми також бачимо, що саме "Північний потік- 2" є однією з головних причин нинішньої газової кризи в Європі", - зазначив він.

За словами Кулеби, питання "Північного потоку-2" поки не вирішено.

"Ми вже спостерігаємо негативні наслідки завершення будівництва "Північного потоку- 2" і все ще виступаємо проти запуску проєкту і будемо продовжувати протидіяти йому, оскільки нам наразі не запропоновано реальних гарантій безпеки чи механізмів компенсації ризиків від його запуску", - додав глава МЗС України.

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Відповідаючи на питання щодо можливості запобігти запуску "Північного потоку-2", Кулеба заявив: "знаєте, "Північний потік-2" планували запустити два роки тому. З різних причин він не працює і донині. Росія веде свою роботу, а ми повинні робити свою, а далі буде видно. Я не виключаю спроб врешті-решт запустити "Північний потік-2, але Україна продовжуватиме протидіяти цьому так довго та потужно, як тільки зможе".

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Ми це побачили. Головне подивитися в очі ху@лу і дати команду "перестати стріляти", показавши всьому світу, що ніби то ми стріляли, а кацапи мирні і тільки на наші "провокації" відповідали. Цими діями ви і дали можливість добудувати і прикидаєтеся валянком, що мол все робимо і робили правильно. Просто Косоворотка зі всіх боків гадить Україні.
  • jklpqrs
    То бишь никак.
  • Andy Jumeirach
    мудрий має право спитати його слуг : - ЯК ?..
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