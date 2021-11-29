"Зеленський з Коломойським ведуть міжолігархічну війну проти Ахметова", - Гриценко

Замість втягування людей у свої міжолігархічні війни, президент Володимир Зеленський мав би твердо і послідовно, як він і обіцяв, викорінювати олігархат і монополізм усюди, в усіх сферах, і незалежно від прізвищ.

Про це ексміністр оборони Анатолій Гриценко пише у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ти за кого: за Зеленського чи за Ахметова? Такий вибір відтепер нам усім нав'язує і активно поширює ботофермами і придворними комунікаторами Банкова. Тільки-но скажеш/напишеш щось критичне на адресу Зеленського, як одразу налітають сотнями, з однаковими під копірку коментами: ти продався Ахметову, підстілка Ахметова, на зарплаті у Ахметова...", - відмічає Гриценко.

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Та насправді, на його думку, правильніше і чесніше було б ставити питання як є: ти за Зеленського (з Коломойським) чи за Ахметова?

"Але ж альянс із "правильним" олігархом Зеленський не афішує і, як показав той же пресмарафон, сором'язливо замовчує.

А тепер мої питання до Вас:

1) А якщо мені по барабану, хто з олігархів для Зеленського сьогодні правильний чи завтра неправильний?

2) А якщо я вважаю олігархію, з усіма її прізвищами без виключень, - злом і загрозою існуванню нашої країни?

3) А якщо я проти будь-якого диктату, будь-кого з олігархів-монополістів - у енергетиці, в нафті, в хімії, чи в розподілі газу?

4) А якщо я проти всіх багатомільярдних оборудок олігархату - і Ротердаму+, і Укрнафти, і Привату, і облгазів?

5) А якщо таку позицію мав і тримав завжди, ще й тоді, коли Зеленський з олігархами разом заробляв мільйонами, і коли тішив їх, теж за немалі гроші, творчими виступами на корпоративах, і коли вони обмінювалися платежами по офшорних рахунках, недоплачуючи своїй державі й своїй армії?

6) А якщо на виборах я усім Вам публічно обіцяв, в разі обрання Президентом, "знищити олігархат як клас", незалежно від прізвищ?

7) Чому тепер від мене хтось вимагає зайняти сторону: мені ближчий Коломойський (бо він зараз союзник Зеленського), чи Ахметов (бо Зеленський з ним щойно посварився)?", - пише ексміністр оборони.

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За словами Гриценка, замість "втягування людей у свої міжолігархічні війни, президент Володимир Зеленський мав би твердо і послідовно, як він теж нам з вами обіцяв, викорінювати олігархат і монополізм усюди, в усіх сферах і незалежно від прізвищ, - тоді це буде на користь країни".

"Все решта, в тому числі нинішні ігрища в держперевороти - то нещиро, несистемно, ангажовано, і призведе лише до послаблення країни й економіки, і спрацює на користь лише ворога", - резюмував Гриценко.