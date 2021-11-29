Новини • Справа Бутусова

Тиск на Бутусова неприпустимий, - "Медіарух"

1078945
Тиск на Бутусова неприпустимий, - "Медіарух"
Державне бюро розслідувань не має ставати інструментом для політичних розправ. Дії ДБР мають тягнути за собою кримінальну відповідальність.

Про це йдеться у заяві всеукраїнської професійномї спільноти "Медіарух", опублікованій у фейсбуці журналістом Олегом Базаром, повідомляє Цензор.НЕТ.

Автори заяви підкреслили, що статті Кримінального кодексу, за якими відкрили провадження після публікації Бутусовим відео пострілу з гаубиці, не стосуються цивільних осіб. А розміщене на офіційні сторінці ДБР повідомлення про те, що певна особа нібито скоїла певний злочин, порушує презумпцію невинуватості.

"Ми вважаємо, що такі дії ДБР є тиском на Юрія Бутусова, і мають тягнути за собою кримінальну відповідальність, передбачену статтею 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання професійній діяльності журналіств. - Ред.)", - сказано в заяві.

Також у "Медіарусі" підкреслили, що ані ДБР, ані Міноборони, ані інші державні органи не мають повноважень оцінювати етичність чи неетичність дій журналістів - для цього є саморегулівні організації.

"У середовищі українських журналістів є різні погляди на прийнятність вчинку Юрія з погляду професійної етики, але ми всі солідарні в тому, що цей вчинок не може бути приводом для тиску з боку влади", - підсумували автори заяви.

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Yri Simash
    Бутусов багатьом знайома людина,яка весь час знаходиться на боці України,що не можна сказати за Зе,тим більше за його якесь мутне оточення.
  • Михаил Дужик
    "У середовищі українських журналістів є різні погляди на прийнятність вчинку Юрія з погляду професійної етики, але ми всі солідарні в тому, що цей вчинок не може бути приводом для тиску з боку влади", - підсумували автори заяви.

    Курва, меня это уже бесит. Где в этике прописано, что журналист не имеет права принимать участие в мероприятиях по защите своего государства надевая при этом военную форму и беря оружие в руки. И даже стреляя по захватчику. Где это все? Бутусов что, на англо-аргентинской войне освещал события и принял одну из сторон? По мнению этих горе журналистов с извращенным понятием морали и этики собрат по перу призваный в армию становится профессионально зашкваренным. Или я что то не доганяю?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    думаю зельке уже икается))) не на того наехал ))) то ли дело шустрик - утерся и дальше себе дышит... а тут...пережал пружину - береги зубы... глупый обидчивый мстительный слизняк...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини