Якщо держпослуга до 2024 не існуватиме онлайн, то її не буде й офлайн, - Федоров

Віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявляє про намір влади оцифрувати всі державні послуги до 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це міністр сказав під час онлайн-саміту "Дія".

"Наша мета - 100% державних послуг. Ми до 2024 року маємо оцифрувати всі наявні послуги, зробити їх онлайн і запровадити принцип: якщо послуга не існуватиме онлайн, то вона не може існувати офлайн", - зазначив Федоров.

Другою метою влади є покриття 95% території України якісним інтернетом, а також щоб до 2024 року принаймні 6 млн громадян володіли цифровими навичками, додав віце-прем'єр.

За словами Федорова, наразі на порталі "Дія" доступно понад 70 послуг.

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