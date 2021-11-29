Новини

Якщо держпослуга до 2024 не існуватиме онлайн, то її не буде й офлайн, - Федоров

221522
Якщо держпослуга до 2024 не існуватиме онлайн, то її не буде й офлайн, - Федоров
Віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявляє про намір влади оцифрувати всі державні послуги до 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це міністр сказав під час онлайн-саміту "Дія".

"Наша мета - 100% державних послуг. Ми до 2024 року маємо оцифрувати всі наявні послуги, зробити їх онлайн і запровадити принцип: якщо послуга не існуватиме онлайн, то вона не може існувати офлайн", - зазначив Федоров.

Другою метою влади є покриття 95% території України якісним інтернетом, а також щоб до 2024 року принаймні 6 млн громадян володіли цифровими навичками, додав віце-прем'єр.

За словами Федорова, наразі на порталі "Дія" доступно понад 70 послуг.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відсьогодні на порталі "Дія" стали доступні 7 нових соціальних послуг: серед нововведень - оформлення субсидії та призначення пенсії

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Колыван Спикер
    С одной стороны это хорошо. Но реальная Цель Зе ублюдков это выборы в электронном виде! А там Зе просто выйдет и скажет что ОНО опять Препиздент! И хрен докажешь что Нет! Выбирает не тот кто голосует, а тот кто подсчитывает......
  • Светлана Науменко
    Как они далеко ушли вперед от нас! "Почему мы не в НАТО" (это для зели)
  • НБ
    Дія це інструмент поліцейської держави.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини