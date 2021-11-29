Не варто спалювати всі мости з Білоруссю, але прямих переговорів з Лукашенком слід уникати, - Кулеба

Україні краще уникати прямих переговорів із Олександром Лукашенком, що захопив владу у Білорусі, оскільки це може бути сприйнято як політичне визнання і легітимізація його режиму.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у інтерв’ю "Delfi", текст якого опублікований посольством України в Латвії, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, кожен контакт слід оцінювати з погляду того, чи не призводить він до політичної легітимізації тих, хто вчиняв протиправні дії проти мирних протестувальників у Білорусі.

"Звичайно, не варто спалювати всі мости з Білоруссю, але необхідно проявляти велику обережність під час планування своїх контактів, щоб уникнути ситуації, коли спілкування з Лукашенком буде сприйняте як політичне визнання і легітимізація цього режиму", - сказав глава МЗС.

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У цьому контексті глава української дипломатії зауважив, що телефонна розмова в.о. канцлера Німеччини Ангели Меркель з Лукашенком викликала у нього подвійне відчуття. "Думаю, отримавши дзвінок канцлерки Меркель, Лукашенко багато чого домігся політично", - сказав Кулеба.

Відповідаючи на запитання, чи порадив би він президентові України говорити з Лукашенком напряму, глава МЗС сказав: "Звісно, я б не вважав це за доцільне, тим паче розуміючи, що головні диригенти цієї міграційної кризи сидять у Кремлі".