Картки з "тисячею Зеленського" будуть без комісії, - Мінцифри

Віртуальні картки в застосунку "Дія", на які вакциновані українці з 19 грудня отримуватимуть тисячу гривень, будуть безкоштовними. Жодних комісій за їхнє обслуговування не буде.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УП".

""Громадяни у мобільному застосунку "Дія" проходять коротку верифікацію, яка дозволяє їм отримати гроші на спеціальні банківські картки. Мінекономіки нараховує гроші на спеціальні карткові рахунки громадян – по 1 тисячі гривень. Громадяни розраховуються грошима у підприємствах, які відповідають визначеним MCC-кодам (класифікаторам виду діяльності. - Ред.)", - пояснили у міністерстві.

У Мінцифри додали, що надання готівки не передбачене. Адже програма покликана надати підтримку сферам, що найбільше постраждали через карантинні обмеження.

"Віртуальні картки – безкоштовні, жодних комісій за обслуговування не буде", - наголосили у Мінцифри.

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Також у міністерстві запевняють, що фінансові операції з віртуальними картками будуть цілком безпечними, адже вони проходитимуть через "банки-партнери, які мають надійні системи захисту платежів".

Банки безкоштовно випустять такі картки для населення.