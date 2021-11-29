Картки з "тисячею Зеленського" будуть без комісії, - Мінцифри
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УП".
""Громадяни у мобільному застосунку "Дія" проходять коротку верифікацію, яка дозволяє їм отримати гроші на спеціальні банківські картки. Мінекономіки нараховує гроші на спеціальні карткові рахунки громадян – по 1 тисячі гривень. Громадяни розраховуються грошима у підприємствах, які відповідають визначеним MCC-кодам (класифікаторам виду діяльності. - Ред.)", - пояснили у міністерстві.
У Мінцифри додали, що надання готівки не передбачене. Адже програма покликана надати підтримку сферам, що найбільше постраждали через карантинні обмеження.
"Віртуальні картки – безкоштовні, жодних комісій за обслуговування не буде", - наголосили у Мінцифри.
Також у міністерстві запевняють, що фінансові операції з віртуальними картками будуть цілком безпечними, адже вони проходитимуть через "банки-партнери, які мають надійні системи захисту платежів".
Банки безкоштовно випустять такі картки для населення.