Настав час для обговорення питання, що НАТО може практично зробити для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні, - Кулеба

Україна важлива для НАТО, і Альянс зацікавлений у тому, щоб Україна була сильною.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю "Delfi", передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу посольства України в Латвії.

"Ми цінуємо однозначні сигнали з боку НАТО, які звучать в інформаційному просторі останніми тижнями, але настав час для обговорення питання, що НАТО може практично зробити для зміцнення безпеки в ширшому Чорноморському регіоні та як конкретно Альянс може допомогти Україні у ситуації, що склалася", - зазначив голова МЗС.

За словами Кулеби, йдеться не лише про інтереси України.

"Розпочне Росія військову операцію проти України чи вирішить не робити цього, але продовжить підривати Україну зсередини – у всякому разі це створюватиме військово-безпековий тиск на весь східний фланг Альянсу. Тому Україна важлива для НАТО, і Альянс зацікавлений у тому, щоб Україна була сильною. Сильна Україна - це безпека на східному фланзі НАТО. Це дуже просто", - пояснив міністр.

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