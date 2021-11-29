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Федоров зустрінеться з топменеджерами Apple: Обговорять допомогу компанії в переписі населення

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Федоров зустрінеться з топменеджерами Apple: Обговорять допомогу компанії в переписі населення
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров планує зустрітися з топменеджерами технологічної компанії Apple для обговорення спільних проєктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Федоров повідомив "Суспільному".

Голова Мінцифри зазначив, що майбутня зустріч, запланована на 30 листопада - продовження попередніх перемовин з віцепрезидентом компанії Марком Леноном та головою Apple Тімом Куком.

За його словами, найголовнішою подією зустрічі буде підписання меморандуму про можливу співпрацю з командою Apple під час проведення перепису населення у 2023 році

"І ми так говорили про проєкти майбутнього перепису населення. Тому що Apple допомагав проводити перепис населення в США, про проєкти щодо освіти цифрової для ветеранів і це також питання, яке ми будемо обговорювати у тому числі із профільним міністром завтра під час зустрічі з Марком (Леноном), - розповів міністр.

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Топ коментарі

  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    хотят знать сколько лохтората останется чтобы шахер-махер в своей говнодии к выборам замутить....
  • Tui Yii
    За його словами, найголовнішою подією зустрічі буде підписання меморандуму про можливу співпрацю з командою Apple Джерело: https://censor.net/ua/n3302266

    меморандум- намерение
    можлива - возможная

    Итого ,чел и не один,вполне официально за госсчет мотанулся на пару дней через океан что бы подписать бумажку о намерении о возможном сотрудничестве с яблоком.
    Через макбук и скайп об этом нельзя было договорится ???
    Это п....ц если чесно, и подобые "победы" во всем.
  • secret secret_too
    а хто без I-phone того третякова стерелізує
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