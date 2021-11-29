Роботу Тристоронньої контактної групи та Нормандського формату заблоковано через позицію Росії, - Кулеба

Як повідомив у інтерв'ю Delfi Дмитро Кулеба, причиною зупинення роботи Тристоронньої контактної групи та переговорів у Нормандському форматі є відмова РФ брати участь у їхній роботі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Посольства України в Латвійській республіці.

"Росія має бути в переговорному процесі, щоб домовитися в нормандському форматі. Коли ми бачимо, як вони ставляться до контактів у нормандському форматі і роботи Тристоронньої контактної групи, ми розуміємо, що Росія справді не зацікавлена ​​у цих форматах, щонайменше", - сказав Кулеба.

Він назвав "черговим ударом по цьому формату і довірі в його рамках" опрелюднення Російською Федерацією дипломатичного листування із Францією та Німеччиною .

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Тим не менш міністр закордонних справ запевняє, що Україна налаштована дотримуватись цього формату. Наша країна "продовжуватиме шукати шляхи залучення Росії, безумовно, не поступаючись її тиску", - додав він.

Щодо блокування ТКГ та Нормандського формату, він наразі не може функціонувати, бо Російська Федерація відмовляється як брати участь у самітах, так і проводити міністерські зустрічі.

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