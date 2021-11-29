Майже 87% працівників закладів освіти пройшли повний цикл вакцинації від COVID-19, - Міносвіти
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міносвіти.
Лідери повного циклу щеплень від COVID-19 серед регіонів:
- Сумська область – 95,8%;
- Луганська – 94,5%;
- Черкаська – 94,1%;
- Дніпропетровська – 94%;
- Донецька – 93,9%.
У Києві за останні два дні рівень щеплення працівників шкіл двома дозами вакцини від COVID-19 зріс до 88,1% (27 листопада показник складав 87,7%).
У "червоній" зоні 1014 шкіл залишаються на дистанційному навчанні через відсутність 100% вакцинації освітян.
"Темпи вакцинації, за даними статистики, протягом останнього тижня продовжують зростати. Ми спостерігаємо збільшення кількості вакцинованих освітян у межах одного відсотка за добу. Я прошу керівників ЗЗСО та колективи шкіл не зупинятися на досягнутому, особливо зараз, коли з'являються тривожні новини щодо нових небезпечних штамів коронавірусу", – повідомив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.