Майже 87% працівників закладів освіти пройшли повний цикл вакцинації від COVID-19, - Міносвіти

Станом на сьогодні, 29 листопада 2021 року, повний цикл щеплень пройшли 567 194 (86,9%) працівників закладів освіти, ще 9,6% очікують на другу дозу двофазної вакцини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Лідери повного циклу щеплень від COVID-19 серед регіонів:

Сумська область – 95,8%;

Луганська – 94,5%;

Черкаська – 94,1%;

Дніпропетровська – 94%;

Донецька – 93,9%.

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У Києві за останні два дні рівень щеплення працівників шкіл двома дозами вакцини від COVID-19 зріс до 88,1% (27 листопада показник складав 87,7%).

У "червоній" зоні 1014 шкіл залишаються на дистанційному навчанні через відсутність 100% вакцинації освітян.

"Темпи вакцинації, за даними статистики, протягом останнього тижня продовжують зростати. Ми спостерігаємо збільшення кількості вакцинованих освітян у межах одного відсотка за добу. Я прошу керівників ЗЗСО та колективи шкіл не зупинятися на досягнутому, особливо зараз, коли з'являються тривожні новини щодо нових небезпечних штамів коронавірусу", – повідомив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

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