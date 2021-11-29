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Майже 87% працівників закладів освіти пройшли повний цикл вакцинації від COVID-19, - Міносвіти

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Майже 87% працівників закладів освіти пройшли повний цикл вакцинації від COVID-19, - Міносвіти
Станом на сьогодні, 29 листопада 2021 року, повний цикл щеплень пройшли 567 194 (86,9%) працівників закладів освіти, ще 9,6% очікують на другу дозу двофазної вакцини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Лідери повного циклу щеплень від COVID-19 серед регіонів:

  • Сумська область – 95,8%;
  • Луганська – 94,5%;
  • Черкаська – 94,1%;
  • Дніпропетровська – 94%;
  • Донецька – 93,9%.

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У Києві за останні два дні рівень щеплення працівників шкіл двома дозами вакцини від COVID-19 зріс до 88,1% (27 листопада показник складав 87,7%).

У "червоній" зоні 1014 шкіл залишаються на дистанційному навчанні через відсутність 100% вакцинації освітян.

"Темпи вакцинації, за даними статистики, протягом останнього тижня продовжують зростати. Ми спостерігаємо збільшення кількості вакцинованих освітян у межах одного відсотка за добу. Я прошу керівників ЗЗСО та колективи шкіл не зупинятися на досягнутому, особливо зараз, коли з'являються тривожні новини щодо нових небезпечних штамів коронавірусу", – повідомив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

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Топ коментарі

  • Александр Моренко
    цікава б була статистика, скільки з них це зробили ДОБРОВІЛЬНО, а не під загрозою відсторонення, без зарплати та інших ніштяків "дивного нового світу дерьмократії"
  • undefined ророро
    Оце шмурдяк по мізках вдарив...
  • Yuri Gromov
    Усіх, хто не має медичних протипоказань і не вакцинувався, звільняти к бісовій матері! Чому можуть навчити підростаючу молодь невігласи, що відстали від життя, принаймні, на двісті років?
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