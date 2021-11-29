Саакашвілі звернувся до українців: Я тримаюсь, бо навчився цього в Україні

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі звернувся до українців із зали суду в Тбілісі як до своїх співвітчизників.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Грузія Online".

"Я хочу поінформувати вас про те, що стосовно мене використовували тортури та нелюдську поведінку, але я тримаюся і я також навчився цього в Україні. Я вам дуже вдячний!",- сказав він.

Політик зазначив, що повернувся до Грузії, залишивши престижну посаду в Україні через любов до Грузії.

Саакашвілі також додав, що не визнає грузинського правосуддя.

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"Я не визнаю прокуратуру та грузинське правосуддя. Я тут не для того, щоб стати частиною наперед написаної комедії", - сказав він.

Після виступу Саакашвілі через стан здоров’я залишив залу суду. Далі засідання триває без нього. Назад до лікарні політика доправили на реанімобілі.

"Я сьогодні не очікував, що стан здоров’я дасть можливість Міхеілу Саакашвілі брати участь у процесі стільки годин та виступити з такою промовою перед громадськістю. Сьогодні, якщо це не критично, ми повинні відтермінувати процес, а якщо це критично, ми можемо продовжувати, ми готові подавати клопотання", - звернувся до колегії суддів адвокат Саакашвілі Бека Басілая.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні сьогодні Саакашвілі вперше після затримання доставили до Тбіліського міського суду. До цього він не брав участі у засіданнях навіть дистанційно, а адвокати заявляли про поганий стан здоров'я політика.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.