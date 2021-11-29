Держсекретар США Блінкен братиме участь у зустрічі глав МЗС НАТО, де обговорять скупчення військ РФ біля кордону України

Державний секретар США Ентоні Блінкен візьме участь у вівторок у зустрічі глав МЗС країн НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що зустріч відбудеться 30 листопада-1 грудня у Ризі.

У зустрічі візьме участь і міністр закордонних справ Естонії Ева Марія Лійметс (Eva-Maria Liimets).

Першого дня передбачається обговорення актуальних питань європейської безпеки та обмін думками на тему стратегічної концепції НАТО.

На другий день відбудеться зустріч із міністрами закордонних справ України та Грузії, буде розглянуто питання про уроки місії в Афганістані, а також ситуацію щодо Західних Балкан. У ній візьмуть участь також глави МЗС Фінляндії та Швеції.

За даними агентства BNS, до Риги вже прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який у понеділок зустрінеться з президентом Егілом Левітсом.

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Він також відвідає Адазьку військову базу, де зустрінеться з міністром оборони Артісом Пабріксом, командувачем Національних збройних сил Леонідом Калниньшем, міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі та солдатами бойової групи розширеної присутності НАТО.