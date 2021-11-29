Виконавча директорка Інституту масової інформації Романюк про справу Бутусова: "ДБР має розслідувати серйозні злочини, а не брати участь у фарсі"

Давати оцінку етичності чи неетичності дій журналістів повинна Комісія з журналістської етики, а не ДБР чи Міноборони.

Про це у Facebook написала виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк, передає Цензор.НЕТ.

"Шкода, що ДБР, яке має розслідувати серйозні злочини, направлені проти держави, погодилося взяти участь в цьому фарсі. Дивлячись на статті, за якими порушено справу, інакше як "щось придумали для того щоб натиснути", це не назвеш.

Окрім всього, що вже написали колеги, додам від наших юристів - коли справу порушують "за фактом" - то не згадується про "законність дій журналіста Бутусова" якщо про "законність дій" - то це вже конкретна особа, що підозрюється - але такий статус має бути лише після вручення підозри. До того жодної згадки прізвища не має бути", - йдеться в повідомленні.

Романюк висловила підтримку головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

"У нас є саморегулятивні організації щоб давати оцінку етичності чи неетичності дій журналістів, та ж КЖЕ. Але це точно не функція ДБР чи Міноборони. Бо так ми далеко заїдемо, так переможемо.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

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