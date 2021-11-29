Окупанти відправили на Донбас свої диверсійні та саперні підрозділи, - ГУР

На тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях прибула ще одна група кадрових російських військовослужбовців для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях прибула чергова група кадрових російських військовослужбовців для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів", - йдеться у повідомленні.

В Міноборони підкреслили, що активізація застосування противником розвідувально-диверсійних груп та інтенсивне мінування місцевості призводять до втрат серед особового складу окупантів.

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"Такі випадки російський пропагандистський апарат намагається приховати і використати інформацію про факти загибелі особового складу на власних мінно-вибухових загородженнях для дискредитації Об’єднаних сил", - додали в ГУР МО.