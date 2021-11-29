Існує висока ймовірність гібридних атак з використанням мігрантів проти України, - глава МВС Польщі Камінський

Глава МВС України Денис Монастирський провів телефонну розмову зі своїм польським візаві Маріушем Камінським, під час якої співрозмовники обмінялися інформацією щодо актуальної ситуації на кордонні з Республікою Білорусь, бачення подальшого розвитку подій та відповідних планів реагування.

Про це йдеться в повідомленні департаменту комунікацій МВД, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, міністр внутрішніх справ України розповів про деталі спеціальної прикордонної операції "Полісся". ЇЇ розгорнули, щоб попередити протиправну діяльність з боку іноземців на українській ділянці кордону з Білоруссю, а також про виділення Кабінетом Міністрів України 175 млн грн на посилення охорони українського кордону.

Своєю чергою очільник польського правоохоронного відомства повідомив про тимчасову деескалацію напруги, а також очевидні ознаки зміни тактики дій осіб, які намагаються прорватися через білорусько-польський кордон, штурмуючи його в різних місцях невеликими групами.

"При цьому Маріуш Камінський указав, що за оцінками польської сторони, існує досить висока ймовірність гібридних атак і супроти України, а також запевнив у готовності Польщі рішуче стояти на боці підтримки суверенітету і територіальної цілісності нашої держави", - йдеться в повідомленні.

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"Ми свідомі можливих сценаріїв подальшого розвитку подій, які можуть бути реалізовані проти України, щоб підірвати стабільність нашої держави, розпорошити її увагу та сили, а також, у якийсь спосіб, погіршити її стосунки з Польщею і ЄС", - зазначив Монастирський.