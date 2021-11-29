Облрада Чернівців просить Зеленського заборонити "Партію Шарія" та ОПЗЖ: "Захищають інтереси російського агресора"

Чернівецька обласна рада звернулась до президента та парламенту, щоб ті підготували законопроєкти про заборону діяльності "Партії Шарія" та "Опозиційної платформи - за життя".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

За проєкт звернення проголосували 38 депутатів з 64, передає кореспондентка Суспільного.

Звернення подав депутат від "Народного Контролю" Петро Скорейко. Під час виступу він сказав, що просить заборонити партії, бо вони "захищають інтереси російського агресора" та нібито фінансуються з Росії.

Фракція "ОПЗЖ" подаватиме в суд, адже вважає це рішення незаконним та таким, що порушує регламент. Про це після голосування сказав голова фракції "ОПЗЖ" в облраді Олександр Болтунов.

Також читайте: Зеленський ввів у дію санкції проти Гужви і Шарія