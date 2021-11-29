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Облрада Чернівців просить Зеленського заборонити "Партію Шарія" та ОПЗЖ: "Захищають інтереси російського агресора"

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Облрада Чернівців просить Зеленського заборонити "Партію Шарія" та ОПЗЖ: "Захищають інтереси російського агресора"
Чернівецька обласна рада звернулась до президента та парламенту, щоб ті підготували законопроєкти про заборону діяльності "Партії Шарія" та "Опозиційної платформи - за життя".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

За проєкт звернення проголосували 38 депутатів з 64, передає кореспондентка Суспільного.

Звернення подав депутат від "Народного Контролю" Петро Скорейко. Під час виступу він сказав, що просить заборонити партії, бо вони "захищають інтереси російського агресора" та нібито фінансуються з Росії.

Фракція "ОПЗЖ" подаватиме в суд, адже вважає це рішення незаконним та таким, що порушує регламент. Про це після голосування сказав голова фракції "ОПЗЖ" в облраді Олександр Болтунов.

Також читайте: Зеленський ввів у дію санкції проти Гужви і Шарія

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Топ коментарі

  • Антон Чигур
    Некогда ему запрещать Петушария, на повестке дня Бутусов!!
  • jklpqrs
    Нашли кого просить. Зеленое опудало ведь тоже защищает интересы российского агрессора. Вы бы еще к Путину обратились, напрямую.
  • Ритта Рыжук
    ЯІким це чином кремлівськи гниди заборонят кремлівських гнид !!!! )))))
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