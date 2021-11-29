США підтверджують підтримку членства в НАТО для України і Грузії, - заява Держдепу

Офіційний Вашингтон заявив, що зберігає тверду підтримку рішенням НАТО в Бухаресті у 2008 році, а також останнього саміту Альянсу в Брюсселі, що Україна і Грузія обов’язково стануть членами Організації Північноатлантичного договору.

Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США "Непорушна відданість Сполучених Штатів НАТО", оприлюдненій в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сполучені Штати продовжують підтримувати рішення НАТО, викладене в Декларації Бухарестського саміту 2008 року, а також підтверджене, в тому числі, на Брюссельському саміті в червні 2021 року, що Грузія й Україна стануть членами НАТО", - наголошується в документі.

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У Вашингтоні підкреслили, що шлях до членства в НАТО обох країн детально описують їхні Щорічні національні програми.

"І Грузія, і Україна вже є членами Партнерства з розширеними можливостями (EOP), що підвищує рівень їхньої сумісності, а також можливостей проводити навчання разом із союзниками НАТО", - нагадали в Держдепі.

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