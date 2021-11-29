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Поки що немає даних, що "Омікрон" знижує ефективність вакцини. Щеплюйтеся, щоб захиститися від штаму "Дельта", який нікуди не зник, - Радуцький

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Поки що немає даних, що "Омікрон" знижує ефективність вакцини. Щеплюйтеся, щоб захиститися від штаму "Дельта", який нікуди не зник, - Радуцький
За попередніми даними "Омікрон" частіше, ніж "Дельта", інфікує молодь, швидше розповсюджується та вражає тих, хто перехворів.

Про це у Facebook повідомив голова парламентського комітету з охорони здоров'я, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"У ВООЗ відзначають, що наразі незрозуміло, чи приводить новий штам коронавірусу до більш тяжкого перебігу хвороби у порівнянні з іншими мутаціями вірусу. Поки що немає підтверджених даних, що "Омікрон" знижує ефективність вакцини. Тому українцям не варто чекати, доки вчені будуть вирішувати, чи адаптувати існуючі вакцини під новий штам. Масове розповсюдження нового штаму займає доволі тривалий час. Згадайте, штам "Дельта" з’явився в Індії восени 2020 року, в Європі – взимку. В Україні перші два випадки були зафіксовані наприкінці червня, а масово українці почали на нього хворіти у вересні. Тож сьогодні набагато важливіше захистити себе від штаму "Дельта", який нікуди не зник, і від якого щоденно гине сотні українців!" - йдеться в повідомленні.

Парламентар зазначив, що українцям необхідно робити щеплення, навіть тим, хто вже перехворів.

За словами Радуцького, необхідно прискорити рішення щодо введення "бустерної" дози, а також готуватись до наступної хвилі COVID-19.

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Топ коментарі

  • Erlich Bachman
    Це формулювання - звіздець. Рівня бариги, що продав маски на початку епідемії.
    Ефективність вакцини можуть знижувати інші ліки, що вжаває хворий. А вірус, проти якого зроблена ця викцина може бути менш чутливий до якоїсь вакцини.
    А формулювання ""Омікрон" знижує ефективність вакцини" потребує продовження "від (чого)"
    Злн блзн, блд!
  • Меркава
    Шо там з чорним грибком або з чорною тін'ю ковіду?
  • гена крокодил 5819a424
    Так ведь вымер вместе с Индией, видел ведь как трупы сжигать не успевали
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