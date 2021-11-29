Ми наполягаємо на прийнятті законопроєкту 5600, це важливо для бюджету 2022 року, - міністр фінансів Марченко
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам в понеділок.
"Головне завтра - результативне голосування за 5600", - наголосив міністр.
Марченко зізнався, що негативно ставиться до того, що розгляд цього документа постійно переносять.
"Бажано, щоб цей законопроєкт був прийнятий ще в червні-липні. Але, на жаль, так вийшло, тому що є різні думки щодо цього законопроєкту. Дискусія - це нормальна практика в демократичних країнах. Але ми наполягаємо на його прийнятті. Це дуже важливо для бюджету 2022 року", - наголосив він.
Говорячи про те, чи може Кабмін в середу направити до Верховної Ради проєкт держбюджету, підготовлений до другого читання, міністр зауважив: "У нас все в порядку. Нам все вдасться".
Відповідаючи на уточнювальне питання журналістів, чи можлива "бюджетна ніч", Марченко зазначив: "Ми маємо усі можливості працювати в робочий час. Вночі працювати непотрібно. Потрібно відпочивати".