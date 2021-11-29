Через новий штам коронавірусу "Омікрон" Польща готує додаткові карантинні обмеження

Уряд Польщі вирішив вдатися до нових епідемічних обмежень у зв’язку з поширенням штаму "Омікрон".

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням Gazeta.pl, міністр охорони здоров'я Адам Нідзельський заявив 29 листопада, що новий варіант коронавірусу - омікрон - "змінює правила гри". Його виявили в сусідній Німеччині, що й змусило польський уряд серйозно задуматися про посилення епідемічних обмежень.

Очільник польського МОЗ повідомив, що уряд запроваджує "обмежувальний пакет попереджень". Перша частина цього пакету стосується закриття кордонів із рядом африканських країн - Лесото, Ботсваною, Зімбабве, Мозамбіком, Намібією, Есватіні та Південноафриканською республікою. Польоти туди заборонено.

Людям, які повертатимуться з цих країн, доведеться пройти 14-денний карантин, самого лише тесту на коронавірус недостатньо. Щодо тих, хто їдуть до Польщі з-за меж Шенгенської зони, мають пройти двотижневий карантин, а потім продемонструвати негативний результат ПЛР, зроблений на восьмий день після перетину кордону.

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Недзельський також розповів про нові правила, що діятимуть з 1 по 17 грудня. Завантаженість ресторанів, кінотеатрів та інших закладів скорочують вдвічі. Рекомендовано також обмежити участь релігійних заходах: весіллях та причастях. В приватних урочистостях може брати максимум 100 осіб, а у спортивних заходах за межами спортивних споруд - 200 осіб. Але людей, що мають сертифікат про вакцинацію ці обмеження не стосуються.

"Наступна хвиля, яка може бути пов’язана з варіантом омікрон, має розпочатися не з рівня 20 тисяч до кількох тисяч інфекцій, а з нижчого рівня, що важливо з точки зору інфраструктури лікарні. Ми знижуємо обмеження з 75 відсотків до 50 відсотків наповнення гастрономії, культури, церков, спортивних споруд. Вакциновані люди не будуть включені до цих обмежень", - пояснив Недзельський.

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