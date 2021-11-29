Станиця Луганська та село Малинове частково опинились без світла в результаті артобстрілу військ РФ

В результаті артилерійського обстрілу російських окупантів без світла опинились частина селища Станиця Луганська та села Малинове на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання".

"В результаті обстрілу ворожих сил без світла опинились населені пункти: частково Станиця Луганська та село Малинове, 1185 абонентів. Пошкоджені повітряні лінії енергетики відновлюватимуть завтра", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу з боку військ РФ поранено українського воїна, від початку доби окупанти 6 разів відкривали вогонь, - штаб ООС

Раніше у штабі ООС повідомили, що війська РФ вели вогонь у бік Станиці Луганської з артилерії калібру 122 мм.