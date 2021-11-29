"ОП почав будувати псевдоветеранські силові структури", - екскомандир "Азову" Жорін

Офіс Президента вирішив створити із сепаратистів, наближених до Мураєва, псевдоветеранську ГО - так зване "Товариство ветеранів АТО" і Муніципальну варту Харкова.

Про це повідомив екскомандир полку "Азов", керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін на своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, очільником новоствореного об’єднання став скандально відомий прихильник Антимайдану, помічник Мураєва Олег Черкашин на псевдо "Іспанець". За наявною інформацією, "Іспанець" причетний до незаконної вирубки лісу у селі Шестаково (збитки державі складають більше 612 млн гривень), провокацій на ринку "Барабашово" у Харкові тощо.

Жорін вважає, що це пов’язано з незадоволенням у ветеранській спільноті політикою Зеленського. Тому в ОП вирішили створити собі союзників із "фейкових учасників бойових дій і навіть напівсєпарів". При цьому, запевняє Максим Жорін, керівники місцевого СБУ співпрацюють із новоствореною ГО, адже були помічені на їхньому з’їзді.

"Після серії обшуків та кримінальних справ проти справжніх ветеранів, в Харкові взялися будувати фріковські силові структури, прикриваючись учасниками бойових дій. Але нагадаю, чим такі історії закінчуються - приклад "Оплоту" Жиліна чи "Патриотов" Киви допоможуть зрозуміти", - написав керівник штабу Нацкорпусу.