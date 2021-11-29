Обвинувачення проти Савченко та Рубана повернули прокурору. ДОКУМЕНТ

Народний депутат України VIII скликання Надія Савченко заявляє, що обвинувальний акт щодо неї, а також екс-керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана повернуто прокурору через необґрунтованість обвинувачення.

Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Обвинувальний акт із звинуваченням Надії Савченко і Володимира Рубана в підриві Верховної Ради мінометами з баржі, яка пливе по Дніпру, повернуто прокурору з причини необґрунтованості обвинувачення! У запобіжному заході у вигляді тримання під вартою Надії Савченко і Володимира Рубана прокурору відмовлено!" - написала Савченко.

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У свою чергу адвокат Олексій Шевчук підтвердив цю інформацію та зазначив, що "справи Савченко-Рубана більше не існує".

"Акт повернуто! Справа розвалена!.. Справа не має перспектив. Баржа фсьо", - написав він.

Окрім того, захисник опублікував копію ухвали суду від 29 листопада, в якій ідеться: "Клопотання захисників… Савченко Н.В. про повернення обвинувального акта задовольнити".

Повний текст ухвали буде оголошено о 15.00 3 грудня у залі Броварського міськрайонного суду Київської області.

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Як повідомлялося, Савченко підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну або скидання конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча), ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористської групи чи терористичної організації) і ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вона перебувала під вартою з 23 березня 2018 року.

Рубана затримали 8 березня 2018 року на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї, яку віз з окупованої території на підконтрольну частину України. 9 березня Шевченківський райсуд Києва заарештував його. Рубана підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

12 квітня 2019 року Київський апеляційний суд направив справу Савченко-Рубана до Броварського міськрайонного суду Київської області. У ніч на 16 квітня Савченко та Рубан були звільнені з-під варти, оскільки опівночі 16 квітня збіг термін їх тримання під вартою, який не було продовжено.

Пізніше, у 2019-20 рр., Броварський міськрайонний суд неодноразово переносив розгляд справи Савченко-Рубана на два місяці. За словами Савченко, це було пов'язано із завантаженістю суддів.