Johnson & Johnson розробляє вакцину проти штаму "Омікрон"

Американська компанія Johnson & Johnson оголосила, що береться за створення нової вакцини проти штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це заявляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми почали працювати над моделюванням та розробкою нової вакцини проти "Омікрону", і ми при необхідності швидко перейдемо до стадії клінічних випробувань", - говорить лобальний керівник відділу наукових досліджень та розробок Матаї Меммен.

Паралельно з цим у компанії повідомили, що у співпраці з вченими з ПАР та інших країн перевіряють ефективність уже наявних у неї вакцин проти штаму "Омікрон". Фахівці Johnson & Johnson вивчають взяті зразки крові та продовжують дослідження на тему бустерних доз вакцин з метою зрозуміти, чи існуючі препарати можуть нейтралізувати загрозу штаму "Омікрон".

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У свою чергу Меммен наголосив, що поява нового варіанту коронавірусу вказує на необхідність продовжувати відслідковувати епідеміологічну ситуацію, вакцинувати проти COVID-19 та брати аналізи на його можливу наявність.

Штам COVID-19, який отримав у ВООЗ позначення "Омікрон", було виявлено у листопаді на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може представляти загрозу, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.

Випадки зараження цим штамом зафіксували у різних регіонах світу, зокрема, у Європі та Північній Америці.

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