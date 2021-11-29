СБУ розслідує підготовку державного перевороту
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Служба безпеки України розслідує провадження за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.
Про це повідомили у спецслужбі, інформує Цензор.НЕТ.
Розслідування здійснює Головне слідче управління СБУ.
"Провадження відкрито за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України – за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади", – йдеться у повідомленні.
Про хід розслідування обіцяють повідомити згодом.
Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що оточення олігарха Ріната Ахметова намагається втягнути його в підготовку державного перевороту. Військовий, за його словами, до цього залучити не намагалися, тож ідеться саме про переворот, а не про путч. Ахметов спростував слова Зеленського про можливу участь у перевороті.