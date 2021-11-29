Гетманцев не знає, скільки голосів "слуги" дадуть за "ресурсний" законопроєкт
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу в понеділок.
Гетманцев наголосив, що навіть якби міг назвати кількість депутатів, які підтримають документ, не зробив би цього, тому що досі тривають консультації.
"Цей законопроєкт фактично став "наріжним каменем" у боротьбі, яку веде команда президента з олігархічною системою економіки. Консультації викликані тим, що надвеликий бізнес не втрачає надію "збити" його в залі, проводяться консультації з народними депутатами, в тому числі і з нашої фракції. Але ми переконані в тому, що усі свідомі депутати, які дбають про майбутнє нашої країни, підтримують цей законопроєкт", - зазначив нардеп.
Він вважає, у Верховній Раді буде багато "охочих долучитися до голосування, окрім "слуг"".
Голова фінансового комітету нагадав, що парламент має завтра розглянути цей законопроєкт у сесійній залі.