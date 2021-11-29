Кремлівський в’язень Володимир Дудка терміново потребує допомоги, - обудсмен Денісова

Стан здоров’я українця Дудки, засудженого до 14 років колонії в Росії, суттєво погіршився, лікування антибіотиками безрезультатне.

Про це сповістила в телеграмі уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Володимир упродовж місяця перебуває в медичній частині "ФКУ ИК 11 УФСИН Росії по Ставропольському краю", втім лікування антибіотиками не має позитивної динаміки. Його тіло вкрите висипом, фурункулами та гнійниками. Крім того, у Володимира хвороба шлунку та постійні головні болі на фоні високого артеріального тиску", - пише Денісова.

За її словами, можливість передавати Дудці життєво необхідні ліки буде лише через кілька місяців.

Денісова звернулася до Уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової із закликом: "...Невідкладно вжити заходів з використання прав громадянина України – надати належну медичну допомогу".

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Вона просить дипломатів та представників правозахисних організацій посилити моніторинг щодо дотримання прав українських громадян, котрі перебувають у неволі країни-окупанта, та використати всі можливі й важливі впливи задля якнайшвидшого повернення всіх українських політв’язнів.