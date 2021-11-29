Справа Бутусова - це не переслідування, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не вважає, що порушена ДБР справа щодо відео, опублікованого головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим, є переслідуванням журналіста.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу.

"Наприклад, якщо б ви побачили на відео мене - що я у бронежилеті стріляв з гармати, це як би було сприйнято?! Що журналіст, що політик не можуть цього робити. Тому що це - підзвітна зброя. Її використання чітко регламентовано в армії. Мені здається, що незалежно від того, чи це пан Бутусов, чи пан Арахамія, чи будь-яка людина, ДБР зобов’язана перевірити всі обставини цього процесу", - зауважив він.

Відповідаючи на запитання, чи потрібно надавати Бутусову держохорону, як це раніше пропонував зробити радник голови ОП Арестович, Арахамія зазначив: "Для мене це новина. Я не бачив такої заяви. Не знаю, як її сприймати. Потрібно спочатку подивитися першоджерело".

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Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. Бутусов підкреслив, що відео знято давно під тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через це відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає, і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

29 листопада радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що проситиме надати Бутусову державну охорону. Він пояснив це побоюванням, що журналіст може стати "сакральною жертвою", хоча не уточнив, з чийого саме боку йому загрожує небезпека.