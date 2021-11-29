Арахамія: за "ресурсний" законопроєкт буде 230-235 голосів

За "ресурсний" законопроєкт 5600 завтра проголосують 230-235 народних депутатів.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, йдеться не лише про депутатів його фракції. Однак нардеп не захотів відповідати, які ще фракції чи групи можуть підтримати документ. "Подивимося на табло", - наголосив голова фракції "СН".

Арахамія також спрогнозував, що за державний бюджет на наступний рік буде більше голосів, аніж за законопроєкт №5600 - "десь 245-250".

Відповідаючи на запитання, чи прогнозує він "бюджетну ніч", політик заявив: "Такі ризики є. Якщо вони спрацюють, усі депутати повідомлені, що усі січневі свята вони святкуватимуть в стінах Верховної Ради. Це три тижні підряд розгляду бюджету. Усі будуть - і опозиція, і коаліція, і ви (журналісти. - Ред.) теж. У Верховній Раді, окрім працівників їдальні, які не втрачатимуть виручку, всі інші будуть за те, щоб проголосувати його (бюджет. - Ред.) післязавтра".