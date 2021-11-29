Відставки Ткаченка не буде, звільнення Сенниченка розглянемо наступного тижня, - "слуга народа" Арахамія
Про це заявив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не бачив цієї заяви (заяви Ткаченка про відставку - Ред.). Я вважаю, що це був емоційний крок... Завдяки пану Ткаченку, пану прем'єру, вони поговорили, знайшли точки порозуміння і вся ця історія залишилася тільки в медіа-просторі", - повідомив Арахамія на брифінгу.
Звільнення голови ФДМ України Дмитра Сенниченка буде розглянуто Верховною Радою наступного пленарного тижня.
"З огляду на те, що у нас бюджет, №5600, виступ президента, то ми просто кадрове питання не встигнемо розглянути цього тижня, але наступного пленарного тижня ми обов'язково розглядатимемо", – повідомив голова фракції СН.
Нагадуємо, 11 листопада міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що написав заяву про відставку. Причиною свого вчинку він назвав рішення уряду про передання з Мінкультури до управління Кабінету Міністрів Державного агентства з питань кіно.
18 листопада голова ФДМ Сенниченко заявив про відставку за власним бажанням.