Відставки Ткаченка не буде, звільнення Сенниченка розглянемо наступного тижня, - "слуга народа" Арахамія

Питання відставки міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка вже не актуальне, а звільнення голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка Верховна Рада розгляне наступного пленарного тижня.

Про це заявив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не бачив цієї заяви (заяви Ткаченка про відставку - Ред.). Я вважаю, що це був емоційний крок... Завдяки пану Ткаченку, пану прем'єру, вони поговорили, знайшли точки порозуміння і вся ця історія залишилася тільки в медіа-просторі", - повідомив Арахамія на брифінгу.

Звільнення голови ФДМ України Дмитра Сенниченка буде розглянуто Верховною Радою наступного пленарного тижня.

"З огляду на те, що у нас бюджет, №5600, виступ президента, то ми просто кадрове питання не встигнемо розглянути цього тижня, але наступного пленарного тижня ми обов'язково розглядатимемо", – повідомив голова фракції СН.

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Нагадуємо, 11 листопада міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що написав заяву про відставку. Причиною свого вчинку він назвав рішення уряду про передання з Мінкультури до управління Кабінету Міністрів Державного агентства з питань кіно.

18 листопада голова ФДМ Сенниченко заявив про відставку за власним бажанням.

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