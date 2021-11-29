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Українські ВМС отримали партію модернізованих гелікоптерів "Мі-8". ФОТО

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Бригада морської авіації українських ВМС отримала чергову партію модернізованих гелікоптерів серії "Мі-8".

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ВМС ЗС України.

Українські ВМС отримали партію модернізованих гелікоптерів Мі-8 01

В отриманих зразках техніки встановлено нові модернізовані двигуни, систему глобального позиціонування і радіозв’язку та систему віброгасіння. Кабіни підготовлено для роботи льотчиків у приладах нічного бачення.

Українські ВМС отримали партію модернізованих гелікоптерів Мі-8 02

"Оновлені повітряні машини мають широкий функціонал застосування та здатні виконувати різноманітні завдання: пошукові та рятувальні дії, транспортування та висадку десанту морської піхоти, перевезення вантажів, санітарну евакуацію. Також вертольоти виконують завдання з вогневої підтримки: бомбометання, пуск некерованих ракет та мінування з повітря", - йдеться у повідомленні.

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Українські ВМС отримали партію модернізованих гелікоптерів Мі-8 03

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Топ коментарі

  • Влад Тараненко
    Теперь друзей Ермака будут подвозить в более комфортных условиях
  • Ссс Ууук
    Це щоб катати на пляж віслюка! ДСНС в гори а морпіхи на моря
  • marusia klimova
    Ну шо, впєрьод на Сінєгору! Там іщьо олівьє дожрать можно!
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