Українські ВМС отримали партію модернізованих гелікоптерів "Мі-8". ФОТО

Бригада морської авіації українських ВМС отримала чергову партію модернізованих гелікоптерів серії "Мі-8".

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ВМС ЗС України.

В отриманих зразках техніки встановлено нові модернізовані двигуни, систему глобального позиціонування і радіозв’язку та систему віброгасіння. Кабіни підготовлено для роботи льотчиків у приладах нічного бачення.

"Оновлені повітряні машини мають широкий функціонал застосування та здатні виконувати різноманітні завдання: пошукові та рятувальні дії, транспортування та висадку десанту морської піхоти, перевезення вантажів, санітарну евакуацію. Також вертольоти виконують завдання з вогневої підтримки: бомбометання, пуск некерованих ракет та мінування з повітря", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: "Авіакон" передав ЗСУ партію серійно модернізованих вертольотів Мі-24ПУ1