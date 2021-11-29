Зеленський звільнив начальника контррозвідки СБУ Руснака

Олександр Руснак обіймав посаду начальника Департаменту контррозвідки СБУ з вересня 2019 року.

Відповідний указ президента опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звільнити РУСНАКА Олександра Васильовича з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", - йдеться в тексті указу.

Про причини такого рішення наразі невідомо.

Руснак є генерал-майором Служби безпеки України, а також доктором юридичних наук та доцентом. Він очолював Департаменту контррозвідки СБУ понад 2 роки.

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