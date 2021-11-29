Міністр культури Ткаченко про свою відставку: "Обговорення триває"

Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що його рішення щодо відставки залишається актуальним.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Я очікував на реєстрацію моєї заяви Верховною Радою. Буду відвертим, фракція абсолютно не підтримала моє рішення про відставку, що в подальшому переросло у довготривалі обговорення з профільним комітетом, керівниками партії та фракції, колегами. Паралельно – розмови зі спікером, прем’єром, Президентом. Вони попросили залишитись. Натомість я запропонував своє бачення розвитку екосистеми культури та інформполітики. Обговорення триває", - розповів Ткаченко.

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Нагадуємо, 11 листопада міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що написав заяву про відставку. Причиною свого вчинку він назвав рішення уряду про передання з Мінкультури до управління Кабінету Міністрів Державного агентства з питань кіно.

29 листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що відставки Ткаченка не буде, оскільки міністр знайшов "точки порозуміння" з прем'єром Шмигалем.

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