Міністр культури Ткаченко про свою відставку: "Обговорення триває"
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Я очікував на реєстрацію моєї заяви Верховною Радою. Буду відвертим, фракція абсолютно не підтримала моє рішення про відставку, що в подальшому переросло у довготривалі обговорення з профільним комітетом, керівниками партії та фракції, колегами. Паралельно – розмови зі спікером, прем’єром, Президентом. Вони попросили залишитись. Натомість я запропонував своє бачення розвитку екосистеми культури та інформполітики. Обговорення триває", - розповів Ткаченко.
Нагадуємо, 11 листопада міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що написав заяву про відставку. Причиною свого вчинку він назвав рішення уряду про передання з Мінкультури до управління Кабінету Міністрів Державного агентства з питань кіно.
29 листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що відставки Ткаченка не буде, оскільки міністр знайшов "точки порозуміння" з прем'єром Шмигалем.