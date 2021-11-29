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Китайці судяться в Гаазі проти України через "Мотор Січ"

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Китайці судяться в Гаазі проти України через "Мотор Січ"
Фото: Мотор_Січ
Китайський інвестор Beijing Skyrizon через суд у Гаазі вимагає компенсації збитків, завданих поверненням до державної власності підприємства"Мотор Січ". Сума позову - 4,5 мільярди доларів.

Про це пише китайська газета Global Times, повідомляє "Цензор.НЕТ.

"Мотор Січ" - один із найбільших у світі виробників двигунів. Після 2014 року китайські компанії стали основними інвесторами фірми.

У 2016 році Skyrizon запропонував купити 56 відсотків акцій компанії, що допомогло б Китаю заповнити прогалину у виробництві двигунів, водночас дозволивши Україні відновити власний бізнес. Однак український суд заблокував інвестицію.

29 січня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про введення санкцій проти трьох громадян Китаю та чотирьох китайських компаній, у тому числі Skyrizon, заморожуючи її активи в Україні.

Усі залучені компанії були інвесторами українського виробника авіамоторів "Мотор Січ", а санкції було введено завдяки зусиллями уряду США щодо блокування спроб Китаю придбати підприємства "Мотор Січ".

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У заяві, оприлюдненій 31 січня 2021 року, Skyrizon зазначив, що в результаті санкцій підприємство було незаконно позбавлене законних прав як акціонер "Мотор Січ" і зазнало величезних економічних збитків.

Пекінська інвестиційна компанія Skyrizon оголосила 28 листопада 2021 року, що подала заяву до Постійної арбітражної палати в Гаазі, вимагаючи постанови про порушення Україною двосторонньої угоди щодо залучення та взаємного захисту інвестицій. Skyrizon вимагає компенсації в розмірі 4,5 млрд доларів за "несправедливе ставлення України до китайських інвесторів".

Як написано в заяві, "китайські інвестори зазнали значних збитків в Україні та в Китаї через п’ятирічний період несправедливого ставлення та продовження впровадження незаконних заходів в Україні." Компанія заявила, що використовуватиме всі можливі легальні засоби для захисту своїх законних прав.

"Заява Skyrizon на арбітраж свідчить про те, що компанія бере на себе ініціативу у боротьбі з несправедливою торгівлею, а також демонструє принцип китайської компанії щодо вирішення міжнародних спорів відповідно до міжнародного законодавства", - пише Global Times.

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Сотрудничество с КНР - это то же сотрудничество с русней, только с задней двери.
  • Шрек Баблокат
    1) кетайцы незаконно купили через скрытые офшорные операции лично у Богуслаева и его фирм акции "МС".. без предварительного получения одобрения у Антимонопольного комитета на концентрацию акций..
    сначала идет получение одобрения у Антимонопольника, потом идет сделка.. просто Богуслаев хитрожопый, а Ярославский за небольшую корпоративную долю пообещал кетайцу порешать вопросы с правительством.. но нет.. Ярославский облажался и не порешал, и за это потерял договоренность на реконструкцию Днепровского аэропорта..
    если сделка совершена с нарушением закона, она может быть признана недействительной..
    2) РНБО акции до сих пор не отобрало у кетайца.. он (кетаец) до сих пор является номинальным собственником акции "МС", но не может осуществить право владения, пользования и распоряжения..
    3) вангую - кетайцы проиграют в Гаагском суде и потратятся на адвокатов..
  • Тарас Редька 10f5eb5a
    Це не співпраця, китайці намагалися просто вивезти все обладнання до Китаю, де вже почати будувати свій завод...
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